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Calciomercato Roma, maxi doppia operazione per Summerville e Moreira: 40 milioni di euro per l'olandese, 30 per il belga

Mercato
di Paolo Rosi
sabato, 18 luglio 2026 alle 12:32
summerville
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La Roma pianifica un doppio colpo di altissimo livello per rinnovare le proprie corsie esterne offensive.
Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, la dirigenza giallorossa sta spingendo per assicurarsi le prestazioni sia di Crysencio Summerville che di Diego Moreira, per una spesa complessiva stimata intorno ai 59,9 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro).
L'obiettivo della Roma è quello di acquistare Summerville per una cifra inferiore rispetto alla clausola rescissoria da 45 milioni di sterline pattuita con il West Ham. Il club giallorosso punta a chiudere l'operazione sulla base di 34 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro), risparmiandone così ben 11 rispetto alla clausola di svincolo. Parallelamente, si lavora all'acquisto di Moreira dallo Strasburgo per circa 25,5 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro).
La doppia operazione potrebbe essere agevolata dalla situazione interna al West Ham: con la conferma della permanenza a Londra di Jarrod Bowen, l'urgenza degli Hammers di cedere Summerville è aumentata, permettendo alla Roma di negoziare da una posizione di forza.

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