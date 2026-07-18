Calciomercato Roma, maxi doppia operazione per Summerville e Moreira: 40 milioni di euro per l'olandese, 30 per il belga

🚨#ASRoma AS Roma are pushing to sign Crysencio Summerville for below his £45M release clause.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 18, 2026
📌 Structure: £59.9M double‑swap deal, including Strasbourg’s Diego Moreira (£25.5M).
👉 That would value Summerville at £34M, £11M under his clause.
🔥 With Bowen staying at West… https://t.co/FcaQvuVbym pic.twitter.com/MLDbEdyrtt
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