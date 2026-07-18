Calciomercato Roma, Moreira può saltare: lo Strasburgo fa muro

In attesa delle parole di Gian Piero Gasperini, che alle 14 parlerà in conferenza stampa al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, la dirigenza giallorossa continua a lavorare per accontentare le richieste del tecnico sul mercato.

Come confermato dai rumors degli ultimi giorni, uno dei nomi più attenzionati è sicuramente quello di Diego Moreira, esterno belga dello Strasburgo che piace tantissimo alla Roma e a Gasperini. Come riportato da "Il Messaggero", però, il discorso a lui relativo si è al momento completamente ribaltato. La Roma, che fino a poche ore fa sembrava poter chiudere l'operazione, seppur a cifre elevate, ha trovato il muro dello Strasburgo. Se con il giocatore l'accordo è raggiunto con un'offerta da 2.5 milioni a stagione, non vi è ancora quello con il club francese che chiede tra i 40 e i 50 milioni. Il proprietario del Chelsea, squadra della stessa proprietà dello Strasburgo, dopo aver strapagato Marco Palestra dall'Atalanta non vuole svendere i propri gioielli e per questo motivo pare abbia fatto una richiesta di almeno 60 milioni per cedere Moreira. Cifra che, evidentemente, non sarebbe al momento alla portata della Roma.