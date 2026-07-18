Calciomercato Roma, Moreira può saltare: lo Strasburgo fa muro

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Lorenzo Pellegrini è rientrato nella Capitale. Il centrocampista ha pubblicato sul proprio profilo social una doto dall'auto sul Grande Raccordo Anulare, geolocalizzandosi a Roma. Il ritorno del cent...
Arriva la firma di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra. Gianluca Mancini ha siglato il rinnovo del contratto che lo legherà alla Roma fino al 30 giugno 2029, secondo quanto riferito d...
LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Quella terribile certezza di non avere più potere, soldi, e men che neno la mentalità per accettare la nuova condizione e magari ripartire. L'Italia del calcio, quella che par...
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