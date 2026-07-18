Calciomercato Roma, caldo il nome di Carlos Augusto: può essere jolly alla Celik

Sono giorni caldissimi per il calciomercato della Roma, con il clamoroso rinnovo di Celik sfumato quando tutto sembrava già fatto che potrebbe servire alla dirigenza giallorossa per dare un'accelerata al mercato.

Tanti, come ovvio che sia vista la situazione complicata sulle fasce, i nomi seguiti da Tony D'Amico. Tra questi c'è anche Carlos Augusto, laterale dell'Inter, come rivelato dal Corriere dello Sport.

Il terzino brasiliano ex Monza, come sottolineato dal Corriere dello Sport, è un nome caldo per le fasce giallorosse, e piace anche e soprattutto per la sua duttilità. Agisce prevalentemente a sinistra, ma Cristian Chivu all'Inter lo ha utilizzato spesso anche come terzo di sinistra nella difesa nerazzurra, oltre che a tutta fascia sulla destra in fasi di assoluta emergenza.