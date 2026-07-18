Roma femminile, ufficiale la cessione di Samantha van Diemen

Si muove il mercato della Roma femminile, dopo i rinnovi di Thogersen e Oladipo e la cessione di Shinji Kim, è arrivato un altro addio dalla rosa giallorossa.

Ufficiale, infatti, la cessione di Samantha van Diemen, difensore olandese classe 2002, che si è trasferita all'Inter a titolo definitivo, come annunciato dalla Roma.

"Samantha van Diemen ceduta a titolo definitivo all'Inter. In bocca al lupo, Samantha".