Calciomercato Roma, in lista anche Philogene, El Ouahdi e Savona

Si fa sempre più intenso il calciomercato della Roma, con la dirigenza giallorossa che deve fare una svolta a questa fase di empasse, mettendo a disposizione di Gasperini più di qualche volto nuovo. Il caso Celik ha, senza dubbio, destabilizzato l'ambiente, soprattutto per le modalità in cui il rinnovo del turco è sfumato.

Servirà intervenire al più presto sul mercato, ma ora i laterali da regalare a Gasperini devono essere due. Per questo motivo, oltre ai tanto citati Molina e Dodô, la dirigenza sta valutando anche profili più freschi e meno main stream, come riportato da "La Gazzetta dello Sport". Uno dei profili corrisponde al nome di Jadon Philogene, classe 2002 dell'Ipswich Town, esterno offensivo che potrebbe essere un'ottima alternativa ai titolari. Gli altri due sono Zakaria El Ouhadi, terzino classe 2001 del Genk, e l'ex Juventus Nicolò Savona, classe 2003 del Nottingham Forest.