Ritiro Roma: domani alle 9 test amichevole contro la Primavera aperto alla stampa

VIDEO - Gasperini: "Mi aspetto 3-4 colpi, Celik va rimpiazzato"

lug 18, 15:09

Gian Piero Gasperini, nella prima conferenza stampa della stagione, ha parlato anche di mercato. Le sue parole: "Sì, il mio programma è quello: 3-4 colpi di qualità nella rosa che ha finito il campion...