VIDEO - Gasperini: "Fair Play Finanziario? A volte ho delle informazioni e dopo un po' diventano altre, pensavo che l'accesso in Champions fosse determinante per risolverlo"

#Gasperini: "Ci sono difficoltà e informazioni che a volte cambiano. A volte ho delle informazioni e dopo un po' diventano altre, così è per il FFP, dove speravo che l'accesso in Champions fosse determinante per risolverlo, poi vieni a sapere che no, non è così. Però bisogna… pic.twitter.com/a9qHhvYgGy— laroma24.it (@LAROMA24) July 18, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Roma-Summerville: nessun via libera del giocatore e degli agenti per quanto riguarda l'accordo con la Roma. Lo scrive Alfredo Pedullà, a conferma anche delle parole di Gasperini in conferenza stampa:...
Ieri Falcao ha trascorso la serata in un ristorante a Trastevere. Ad un certo punto due cantanti presenti nel locale hanno intonato “Grazie Roma” davanti al brasiliano, accompagnato da sua moglie. Il...
Gian Piero Gasperini, nella prima conferenza stampa della stagione, ha parlato anche di mercato. Le sue parole: "Sì, il mio programma è quello: 3-4 colpi di qualità nella rosa che ha finito il campion...
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