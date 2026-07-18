VIDEO - Gasperini: "Fair Play Finanziario? A volte ho delle informazioni e dopo un po' diventano altre, pensavo che l'accesso in Champions fosse determinante per risolverlo"

Nella prima conferenza stampa della stagione, Gian Piero Gasperini ha parlato anche della questione fair play finanziario. Le sue parole: "Ci sono difficoltà e informazioni che a volte cambiano. A volte ho delle informazioni e dopo un po' diventano altre, così è per il FFP, dove speravo che l'accesso in Champions fosse determinante per risolverlo, poi vieni a sapere che no, non è così. Però bisogna adattarsi perché l'obiettivo è più alto di tutto. Vogliamo essere più forti. Di fronte a qualunque imprevisto, e ne ho avuti tanti, bisogna resettare e fare una strategia nuova, sfruttando l'entusiasmo di questa piazza e le possibilità che ha questa società, che ha tanti difetti ma anche tanti pregi. In funzione di fare una bella squadra."

#Gasperini: "Ci sono difficoltà e informazioni che a volte cambiano. A volte ho delle informazioni e dopo un po' diventano altre, così è per il FFP, dove speravo che l'accesso in Champions fosse determinante per risolverlo, poi vieni a sapere che no, non è così. Però bisogna… pic.twitter.com/a9qHhvYgGy — laroma24.it (@LAROMA24) July 18, 2026