VIDEO - Gasperini: "Mi aspetto 3-4 colpi, Celik va rimpiazzato"

Gian Piero Gasperini, nella prima conferenza stampa della stagione, ha parlato anche di mercato. Le sue parole: "Sì, il mio programma è quello: 3-4 colpi di qualità nella rosa che ha finito il campionato. Se va via uno va rimpiazzato, altrimenti non completi la rosa. Andato via Celik, lo rimpiazzeremo, altrimenti saremo scoperti."