VIDEO - Gasperini: "Mi aspetto 3-4 colpi, Celik va rimpiazzato"

#Gasperini: "Mi aspetto 3-4 colpi, Celik va rimpiazzato"— laroma24.it (@LAROMA24) July 18, 2026
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Roma-Summerville: nessun via libera del giocatore e degli agenti per quanto riguarda l'accordo con la Roma. Lo scrive Alfredo Pedullà, a conferma anche delle parole di Gasperini in conferenza stampa:...
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La Roma tornerà subito in campo dopo la prima settimana di preparazione estiva. Domani, domenica 19 luglio, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini affronterà la Roma Primavera in un test amichevo...
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