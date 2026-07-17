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Calciomercato Roma, idea Thuram se parte Koné: la Juventus lo valuta tra i 40 e i 50 milioni

Mercato
di Paolo Rosi
venerdì, 17 luglio 2026 alle 21:05
kephren thuram
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La Roma valuta un innesto in mezzo al campo per far fronte a un'eventuale partenza di Manu Koné.
Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il club giallorosso ha inserito nella lista dei desideri il nome di Khéphren Thuram come possibile alternativa in caso di cessione del centrocampista francese.
Thuram, approdato alla Juventus nel luglio 2024 dall'OGC Nizza per 20 milioni di euro, viene valutato dalla dirigenza bianconera tra i 40 e i 50 milioni di euro per la sessione estiva di mercato. La richiesta elevata è giustificata anche dai precedenti: nello scorso mese di gennaio, infatti, la Juventus aveva rifiutato un'offerta cash da 50 milioni di euro proveniente da un club dell'Arabia Saudita per trattenere il calciatore.
Il profilo del centrocampista francese è monitorato con attenzione dalla Roma, pronta a lanciare l'offensiva qualora l'entourage di Koné dovesse presentare una proposta ufficiale di cessione ritenuta congrua dalla società.

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