Calciomercato Roma, idea Thuram se parte Koné: la Juventus lo valuta tra i 40 e i 50 milioni

🚨 #Juventus AS Roma eye Khéphren Thuram as alternative to uncertain Manu Koné.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 17, 2026
📅 Joined Juventus July 2024 from OGC Nice for €20M.
💰 Juventus asking €40–50M in summer 2026.
📌 January 2026 → Saudi club’s €50M cash bid rejected. https://t.co/HNmpK781wk pic.twitter.com/pkvJRkqNLg
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