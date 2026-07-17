Calciomercato Roma, Belmonte all'Ancona a titolo definitivo: contratto triennale per il classe 2007

Tutto confermato, in attesa dell’ufficialità: Samuele #Belmonte si trasferirà dall’#AsRoma all’#Ancona a titolo definitivo. Tre anni di contratto.— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 17, 2026
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La Roma valuta un innesto in mezzo al campo per far fronte a un'eventuale partenza di Manu Koné. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il club giallorosso ha inserito nella lista dei desideri il no...
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