News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma, Belmonte all'Ancona a titolo definitivo: contratto triennale per il classe 2007

Mercato
di Paolo Rosi
venerdì, 17 luglio 2026 alle 21:09
belmonte
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il trasferimento di Samuele Belmonte all'Ancona è ormai definito nei minimi dettagli.
Secondo quanto riferito da Lorenzo Canicchio, il giovane calciatore classe 2007 si trasferirà a titolo definitivo dalla Roma alla compagine marchigiana, firmando un accordo contrattuale di durata triennale. L'operazione è conclusa e si attende soltanto la pubblicazione del comunicato ufficiale da parte delle due società.

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

rensch

Instagram, Rensch carico d'orgoglio giallorosso: "Per la maglia. Per la gente. Per la Roma" (FOTO)

lug 17, 21:54

Devyne Rensch ha lanciato un messaggio di attaccamento ai colori giallorossi in questo avvio della preparazione estiva. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo social, il difensore olandese...

femminile roma milan van diemen 1

Femminile, Van Diemen saluta le giallorosse sui social: "Ho deciso di lasciare la Roma. Le cose non sempre vanno come si spera" (FOTO)

lug 17, 21:13

Samantha van Diemen saluta ufficialmente la Roma Femminile. Attraverso un messaggio pubblicato nelle storie del proprio profilo social, la calciatrice olandese ha annunciato la decisione di interromp...

kephren thuram

Calciomercato Roma, idea Thuram se parte Koné: la Juventus lo valuta tra i 40 e i 50 milioni

lug 17, 21:05

La Roma valuta un innesto in mezzo al campo per far fronte a un'eventuale partenza di Manu Koné. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il club giallorosso ha inserito nella lista dei desideri il no...

NOTIZIE POPOLARI
pellegrini e celik

Massara tenta pure Pellegrini

lug 17, 7:14
moreira

Calciomercato Roma, Moreira si allontana

lug 17, 9:07
crysencio summerville

Calciomercato Roma, ad un passo l'accordo con Summerville: previsto oggi un nuovo confronto. Poi l'affondo con il West Ham

lug 17, 11:18
mika godts

Calciomercato Roma, si lavora sottotraccia per Godts: contatti da 20 giorni con l'entourage del giocatore

lug 17, 11:43
crysencio summerville

Calciomercato Roma, Gasperini si aspetta la chiusura per Summerville entro 72 ore

lug 17, 15:16
kone

Calciomercato Roma, dietrofront Manchester: è Koné l'opzione preferita

lug 17, 14:10
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Loading