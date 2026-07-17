Instagram, Rensch carico d'orgoglio giallorosso: "Per la maglia. Per la gente. Per la Roma" (FOTO)

Devyne Rensch ha lanciato un messaggio di attaccamento ai colori giallorossi in questo avvio della preparazione estiva.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo social, il difensore olandese ha condiviso una serie di immagini scattate durante i primi allenamenti svolti nel centro sportivo di Trigoria. Nel carosello di foto si distingue uno scatto che ritrae Rensch sorridente insieme a Paulo Dybala, Matias Soulé, Mario Hermoso, Robinio Vaz e Pierluigi Gollini, e un altro che lo vede impegnato sul campo al fianco di Artem Dovbyk. Ad accompagnare la galleria fotografica, il terzino ha inserito una didascalia carica di determinazione in vista degli impegni della nuova stagione: "Per la maglia. Per la gente. Per la Roma. Pronti per la nuova stagione".