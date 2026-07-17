Instagram, Rensch carico d'orgoglio giallorosso: "Per la maglia. Per la gente. Per la Roma" (FOTO)

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Samantha van Diemen saluta ufficialmente la Roma Femminile. Attraverso un messaggio pubblicato nelle storie del proprio profilo social, la calciatrice olandese ha annunciato la decisione di interromp...
Il trasferimento di Samuele Belmonte all'Ancona è ormai definito nei minimi dettagli. Secondo quanto riferito da Lorenzo Canicchio, il giovane calciatore classe 2007 si trasferirà a titolo definitivo...
La Roma valuta un innesto in mezzo al campo per far fronte a un'eventuale partenza di Manu Koné. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il club giallorosso ha inserito nella lista dei desideri il no...
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