Femminile, Van Diemen saluta le giallorosse sui social: "Ho deciso di lasciare la Roma. Le cose non sempre vanno come si spera" (FOTO)

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Devyne Rensch ha lanciato un messaggio di attaccamento ai colori giallorossi in questo avvio della preparazione estiva. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo social, il difensore olandese...
Il trasferimento di Samuele Belmonte all'Ancona è ormai definito nei minimi dettagli. Secondo quanto riferito da Lorenzo Canicchio, il giovane calciatore classe 2007 si trasferirà a titolo definitivo...
La Roma valuta un innesto in mezzo al campo per far fronte a un'eventuale partenza di Manu Koné. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il club giallorosso ha inserito nella lista dei desideri il no...
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