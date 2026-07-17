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Femminile, Van Diemen saluta le giallorosse sui social: "Ho deciso di lasciare la Roma. Le cose non sempre vanno come si spera" (FOTO)

Roma Femminile
di Paolo Rosi
venerdì, 17 luglio 2026 alle 21:13
femminile roma milan van diemen 1
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Samantha van Diemen saluta ufficialmente la Roma Femminile.
Attraverso un messaggio pubblicato nelle storie del proprio profilo social, la calciatrice olandese ha annunciato la decisione di interrompere la sua avventura in giallorosso dopo una sola stagione.
"Dopo una stagione, ho deciso di lasciare la Roma. Le cose non sempre vanno come si spera, ma sono grata per l’opportunità di aver fatto parte di questo club. Un ringraziamento speciale ai tifosi. Il vostro sostegno ha significato molto per me, soprattutto nei momenti più difficili. Lascio questa esperienza con rispetto e a testa alta. Grazie e in bocca al lupo", ha scritto la classe 2002.
La sua annata nella Capitale è stata condizionata da un infortunio che l'ha tenuta a lungo lontano dai campi, prima del rientro avvenuto proprio nelle battute finali del campionato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il futuro di van Diemen potrebbe essere all'Inter.
van diemen ig 17072026

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