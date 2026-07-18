Falcao cuore giallorosso: canta "Grazie Roma" in un ristorante di Trastevere (VIDEO)

Ieri Falcao ha trascorso la serata in un ristorante a Trastevere. Ad un certo punto due cantanti presenti nel locale hanno intonato “Grazie Roma” davanti al brasiliano, accompagnato da sua moglie. Il Divino si è lasciato trasportare iniziando a cantare con loro. Al termine della canzone Falcao si è alzato ricevendo gli applausi di tutti.