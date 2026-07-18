Falcao cuore giallorosso: canta "Grazie Roma" in un ristorante di Trastevere (VIDEO)

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Roma-Summerville: nessun via libera del giocatore e degli agenti per quanto riguarda l'accordo con la Roma. Lo scrive Alfredo Pedullà, a conferma anche delle parole di Gasperini in conferenza stampa:...
Gian Piero Gasperini, nella prima conferenza stampa della stagione, ha parlato anche di mercato. Le sue parole: "Sì, il mio programma è quello: 3-4 colpi di qualità nella rosa che ha finito il campion...
La Roma tornerà subito in campo dopo la prima settimana di preparazione estiva. Domani, domenica 19 luglio, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini affronterà la Roma Primavera in un test amichevo...
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