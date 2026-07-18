Calciomercato Roma: smentita la pista Kessie. Nessuna offerta da parte dei giallorossi

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Gianluca Mancini ha firmato oggi il prolungamento di contratto fino al 2029 con la Roma. Un lega sempre più importante e indissolubile, quello tra il difensore e la piazza romanista. Aldair, leggenda...
Non solo Summerville, l'Aston Villa ha messo gli occhi anche su Alejandro Garnacho. Nell'operazione che ha portato Rogers al Chelsea, come riportato da Fabrizio Romano l'Aston Villa ha chiesto informa...
Finalina per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. Le due nazionali, sconfitte in semifinale rispettivamente da Spagna e Argentina, stasera alle 23 scendono in campo per concludere in man...
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