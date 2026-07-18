Calciomercato Roma: smentita la pista Kessie. Nessuna offerta da parte dei giallorossi

La Roma non ha cercato Frank Kessie. Nel corso delle ultime settimane, il centrocampista ex Atalanta e Milan, è stato accostato molto spesso ai giallorossi come possibile colpo a parametro zero. L'ivoriano, che ha terminato la sua esperienza in Arabia Saudita, vuole tornare in Serie A e alla Roma ritroverebbe Gasperini, che lo ha allenato a Bergamo.

Come affermato da Fabrizio Romano, però, la Roma non si è mossa per ingaggiare Kessie e non sono arrivate offerte. Per il calciatore sono arrivate due offerte: una da un club arabo e un'altra dalla Juventus.