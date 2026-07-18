Mondiali, Francia-Inghilterra: Koné parte dalla panchina

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma non ha cercato Frank Kessie. Nel corso delle ultime settimane, il centrocampista ex Atalanta e Milan, è stato accostato molto spesso ai giallorossi come possibile colpo a parametro zero. L'ivo...
Non solo Summerville, l'Aston Villa ha messo gli occhi anche su Alejandro Garnacho. Nell'operazione che ha portato Rogers al Chelsea, come riportato da Fabrizio Romano l'Aston Villa ha chiesto informa...
Gianluca Mancini ha firmato il prolungamento di contratto con la Roma fino al 2029. Il numero 23 è un pilastro della rosa di Gian Piero Gasperini e idolo della tifoseria giallorossa. Con un post pubbl...
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