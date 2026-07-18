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Mondiali, Francia-Inghilterra: Koné parte dalla panchina

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
sabato, 18 luglio 2026 alle 21:32
kone francia
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Finalina per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. Le due nazionali, sconfitte in semifinale rispettivamente da Spagna e Argentina, stasera alle 23 scendono in campo per concludere in maniera in meno amara il loro Mondiale. L'ultimo romanista presente nella competizione iridata, Manu Koné, protagonista di un ottimo Mondiale, non è stato scelto da Deschamps per iniziare dal primo minuto la partita. A centrocampo la coppia composta da Rabiot e Zaire-Emery

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