Instagram, Aldair celebra Mancini: "Una dimostrazione di amore e responsabilità. Congratulazioni"

Gianluca Mancini ha firmato oggi il prolungamento di contratto fino al 2029 con la Roma. Un lega sempre più importante e indissolubile, quello tra il difensore e la piazza romanista. Aldair, leggenda del club, che vede Mancini come suo erede, tramite una storia su Instagram ha voluto celebrare il rinnovo del numero 23: "Indossare questa maglia è un onore. Scegliere di continuare a difenderla è una dimostrazione di amore e responsabilità. Congratulazioni" ha scritto il brasiliano campione d'Italia nel 2001.