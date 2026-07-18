Instagram, il messaggio d'amore di Mancini: "Questi colori vanno oltre, sono più grandi di tutto. Ancora insieme"

Gianluca Mancini ha firmato il prolungamento di contratto con la Roma fino al 2029. Il numero 23 è un pilastro della rosa di Gian Piero Gasperini e idolo della tifoseria giallorossa. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il difensore ha voluto scrivere una lettera d'amore per la Roma: "Questi colori vanno oltre. Più grandi di tutto, nel mio cuore e nelle mie vene dal primo giorno qui alla Roma. Insieme, ancora insieme: è una sensazione bellissima, ogni volta come fosse la prima. Una tifoseria unica al mondo, una città straordinaria, un club fantastico, i compagni, una squadra e uno staff che sono ormai famiglia, ogni singola persona che lavora a Trigoria ed è grande parte di tutto questo. La Roma per me significa questo e molto di più. Un legame intenso, forte, sopra ogni cosa. Finora è stato un viaggio bellissimo… ma abbiamo tante altre pagine da scrivere insieme. Non vedo l’ora di farlo, rappresentando questi colori che amo con orgoglio e fino all’ultimo istante di ogni partita. In Italia, in Europa, nel mondo. Grazie a tutti, forza Roma!"