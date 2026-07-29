Cardiff-Roma: l'amichevole dei giallorossi sarà trasmessa anche in chiaro ma in differita. Ecco quando e dove vederla in tv

Giovedì 31 luglio la Roma volerà in Galles per iniziare la seconda parte del proprio ritiro estivo. I giallorossi scenderanno in campo nel Regno Unito per una serie di amichevoli e la prima di queste è in programma per sabato 2 agosto contro il Cardiff alle ore 16. Il match sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN, ma come rivelato dal sito il match sarà trasmesso anche in chiaro, in differita alle ore 21:30 sul canale NOVE.

(calcioefinanza.it)