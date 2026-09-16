Bologna, ufficiale: esonerato Tedesco. Al suo posto Palladino

È terminata dopo 4 giornate l'avventura di Domenica Tedesco al Bologna. Il club felsineo, infatti, ha comunicato ufficialmente il suo esonero, al suo posto Raffaele Palladino. "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico."

(bolognafc.it)