Anticipata alla 16 la sfida tra BC Roma e Reyer Venezia

La lega nazionale pallacanestro ha anticipato alle 16 - la sfida era prevista alle 19:30 - la partita in programma domani al Pala Tiziano tra BC Roma e Reyer Venezia in programma domani, sabato 17 ottobre.

La società capitolina ha lavorato affinché questo potesse avvenire appena ha capito della concomitanza del match all'Olimpico tra la Roma e il Genoa di Daniele De Rossi. Ovviamente si è trovata la disponibilità anche della LBA e della società veneta, per garantire la possibilità a tutti i tifosi di poter assistere ai due eventi, che tra le altre cose si disputeranno in quadranti molto vicini della città.