Anticipata alla 16 la sfida tra BC Roma e Reyer Venezia

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Il popolo s’è espresso, i social pure. Se da ragazzino m’avessero detto: “guarda un giorno contesteranno la Sud per un coro fatto a favore di un uomo che ci ha portati a vincere e che ha sempre difeso...
Le prime quattro puntate di Radici, la serie sul ritorno di Daniele De Rossi all'Ostiamare, sono state presentate all'Auditorium per la Festa del Cinema di Roma. Nella docuserie l'allenatore del Geno...
Nemmeno due sere fa una sconfitta cocente all'Olimpico contro il Real Madrid. Oggi si parla ancora, giustamente, dell'impresa sfiorata dalla Roma. Mimmo Ferretti sul Corriere dello Sport spiega qual è...
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