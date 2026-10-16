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Anticipata alla 16 la sfida tra BC Roma e Reyer Venezia

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di R.P.
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La lega nazionale pallacanestro ha anticipato alle 16 - la sfida era prevista alle 19:30 - la partita in programma domani al Pala Tiziano tra BC Roma e Reyer Venezia in programma domani, sabato 17 ottobre. 
La società capitolina ha lavorato affinché questo potesse avvenire appena ha capito della concomitanza del match all'Olimpico tra la Roma e il Genoa di Daniele De Rossi. Ovviamente si è trovata la disponibilità anche della LBA e della società veneta, per garantire la possibilità a tutti i tifosi di poter assistere ai due eventi, che tra le altre cose si disputeranno in quadranti molto vicini della città. 

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