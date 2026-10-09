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Trigoria, Pisilli regolarmente in gruppo dopo i sintomi influenzali di ieri

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di Paolo Rosi
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Niccolò Pisilli è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni dopo il leggero attacco influenzale che lo aveva costretto a saltare la seduta di ieri. Oggi il centrocampista della Roma è sceso regolarmente in campo con il gruppo, lasciandosi alle spalle il malessere accusato nelle scorse ore.
Una notizia positiva per Gian Piero Gasperini, che prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Como, in programma domenica.

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