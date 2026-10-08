Nils Liedholm". Così in un post pubblicato sui propri canali social la Roma ha voluto ricordare l'allenatore svedese scomparso nel 2007. "104 anni fa nasceva". Così in un post pubblicato sui propri canali social la Roma ha voluto ricordare l'allenatore svedese scomparso nel 2007.

"442 panchine in 12 stagioni. La Serie A 1982-83 e 3 Coppe Italia". Questo lo score del tecnico che ha vissuto moltissimi anni in giallorosso e che da queste parti, ovviamente, nessuno ha mai dimenticato.