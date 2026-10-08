🗓️ 104 anni fa nasceva Nils Liedholm 📊 442 panchine in 12 stagioni La Serie A 1982-83 e 3 Coppe Italia 🇮🇹🏆 #ASRoma https://t.co/0Ia4cpPxmq— AS Roma (@OfficialASRoma) October 8, 2026
La Roma continua a promuovere la nuova collezione Adidas EQT AS Roma, presentata nei giorni scorsi e ispirata allo stile degli anni Novanta. Sul proprio profilo Instagram, il club giallorosso ha pubbl...
Subito dopo il match della nazionale argentina, l'ultimo di Leo Messi, Castro è stato intervistato dall'altra parte del Mondo. E ha parlato anche della Roma. "Messi ci aveva detto che dovevamo goderc...
Adesso c'è la sosta per la nazionale, ma la Roma femminile tornerà in campo contro il Milan domenica 18 ottobre alle 15 al Tre Fontane. La squadra di Piovani è prima in classifica a punteggio pieno d...
Con una nota apparsa sui propri canali social, la Roma ha comunicato che Edoardo Morucci è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ecco il comunicato giallorosso. "AS Roma comunica che nella gio...
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