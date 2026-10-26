VIDEO - Balerdi e l'incontro fortunato con 'steart' prima del Napoli: consegnati due quadri a tema Simpson

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Stasera ci assegna il Pallone d'oro e, almeno sulla carta, dovrebbe giocarselo Mbappé, Yamal, e Kane. Intanto nel pomeriggio è iniziata a venire fuori la classifica finale. E fino al momento sono stat...
Il Cagliari si avvicina alla sfida dello stadio Olimpico contro la Roma, in programma domani alle ore 20:45. Per il match nella Capitale, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha diramato la lista dei co...
Giornata di firme e di festeggiamenti in casa giallorossa. Dopo l'annuncio ufficiale diramato dal club, Emanuele Lulli ha voluto condividere tutta la propria gioia attraverso un post pubblicato sul pr...
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