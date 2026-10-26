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VIDEO - Balerdi e l'incontro fortunato con 'steart' prima del Napoli: consegnati due quadri a tema Simpson

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di Fabio D'Ascanio
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Leonardo Balerdi è stato senza dubbio il protagonista assoluto nel pareggio per 3-3 contro il Napoli. L'argentino, subentrato nella ripresa a Hermoso, ha trovato i suoi primi gol in giallorosso, siglando una doppietta nel big match di campionato. Un impatto devastante quello dell'ex Marsiglia, che si sta ritagliando sempre più spazio.
Prima della sfida di Napoli, il numero 26 romanista ha ricevuto dei quadri a tema "Simpson" dall'artista Stefano Monda. Un quadro che lo ritrae insieme alla sua fidanzata con la maglia della Roma, mentre un altro in cui c'è tutta la famiglia dell'argentino. Il calciatore ha regalato poi all'artista una maglia della Roma autografata. Una consegna che certamente non ha portato sfortuna al difensore, che come sappiamo, è stato il grande protagonista del match del "Maradona".
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