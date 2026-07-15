Totti, l'ex capitano protagonista dello spot di 'Spider-Man: Brand New Day': "Perchè le azioni di un eroe non possono essere dimenticate" (VIDEO)

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Sono ore decisive per il mercato della Roma. Nelle prossime 48 ore è previsto un summit tra il vicepresidente Ryan Friedkin, il direttore sportivo Tony D’Amico e Gian Piero Gasperini, un incontro che...
La Roma prosegue il lavoro per blindare i suoi giocatori chiave. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il rinnovo di Zeki Çelik è ormai definito: il nuovo contratto è già stato firmato e l’annu...
La Roma blinda due dei suoi leader. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Gianluca Mancini e Bryan Cristante firmeranno entrambi un nuovo contratto con il club giallorosso. Come riferisce il gi...
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