Roma Femminile: Thogersen rinnova fino al 2029

Conferma importante in casa Roma Femminile. Thogersen infatti ha rinnovato con le giallorosse fino al 2029. Questo il comunicato del club: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Frederikke Thogersen ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2029. Difensore di fascia, Thogersen è arrivata in giallorosso nella stagione 2024/25, collezionando 75 presenze e segnando 2 gol. Frederikke ha contribuito alla conquista di 1 Scudetto, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana. Con la nazionale danese conta partecipazioni sia al Mondiale 2023 sia all'Europeo del 2025. Congratulazioni, Freddie!".

(asroma.com)