Calciomercato Roma: l'Atalanta sempre più vicina ad Alajbegovic

Sta per sfumare uno degli obiettivi di mercato della Roma. Come scrive Gianluca Di Marzio l'Atalanta è sempre più vicina ad Alajbegovic. Come vi abbiamo raccontato, il trequartista bosniaco ha dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro. Adesso i due club sono in continuo contatto per diminuire la distanza sulle cifre dell'operazione.

(gianlucadimarzio.com)