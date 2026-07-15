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Calciomercato Roma: l'Atalanta sempre più vicina ad Alajbegovic

Mercato
di FedericoL
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 16:11
kerim alajbegovic
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Sta per sfumare uno degli obiettivi di mercato della Roma. Come scrive Gianluca Di Marzio l'Atalanta è sempre più vicina ad Alajbegovic. Come vi abbiamo raccontato, il trequartista bosniaco ha dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro. Adesso i due club sono in continuo contatto per diminuire la distanza sulle cifre dell'operazione.
(gianlucadimarzio.com)
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