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Instagram, Udinese-Roma 2-5: Soulé: "Questa è la strada che dobbiamo continuare a percorrere - De Roon: "Dolcetto o scherzetto? Tre punti sono meglio!" - Ndicka: "Il Ministero dell'Attacco"- Castro: "+3 punti importanti per la classifica, daje"

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di Francesca Altobelli
Soulé
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Dopo il roboante 2-5 al Bluenergy Stadium di Udine, la Roma ricava altri 3 punti preziosi per la classifica prima della trasferta europea all'Old Trafford contro il Manchester United. Un successo rotondo e convincente per gli uomini di Gasperini, capaci di regalare gol e spettacolo su un campo storicamente ostico.
Non si fanno attendere i post social che festeggiano questa larga vittoria. Ad aprire le danze Matias Soulé: "Un'altra vittoria. Questa è la strada che dobbiamo continuare a percorrere. Forza Roma!".
Si aggiunge alla festa social, in tema Halloween, Marten De Roon: "Dolcetto o scherzetto? Tre punti sono meglio! Grazie per il vostro supporto e godetevi una dolce notte di Halloween giallorossi!"
Anche uno dei tanti protagonisti della serata, Rodrigo Mora, commenta la serata in maniera concisa ma efficace: "+3"
Donyell Malen condivide alcuni degli scatti più belli della serata ad Udine
Ecco il post di Evan Ndicka che commenta il suo gol con: "D'ora in poi il Ministero dell'Attacco"
Santiago Castro festeggia i tre punti conquistati approcciando sempre di più al dialetto romano: "+3 punti importanti per la classifica, daje!!".
Udinese-Roma

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