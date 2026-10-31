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Manchester United, crisi senza fine: altro ko contro il Chelsea. Carrick: "Mi aspetto di esserci con la Roma"

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di Fabio D'Ascanio
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Il Manchester United perde ancora. Sul campo del Chelsea termina 2-0 per i Blues: a segno Rogers e Palmer. I Red Devils, prossimi avversari della Roma in Champions League, sono fermi a quota 7 punti in 9 partite di Premier League. La posizione di Michael Carrick è inevitabilmente sempre più a rischio e martedì all'Old Trafford arriva la Roma per la quarta giornata della fase campionato della massima competizione europea per club.
Il tecnico inglese, nonostante la fiducia del club recentemente confermata, resta fortemente in bilico. Le sfide contro Chelsea e Roma, infatti, erano state indicate come quelle decisive per il suo futuro.
Il tecnico, nel post partita, alla domanda se si aspetta di essere sulla panchina della squadra martedì contro la Roma ha risposto di sì. Ecco le sue parole rilasciate a TNT: "Non siamo riusciti a ingranare nel secondo tempo. Avremmo dovuto essere in vantaggio già nel primo tempo. Tutto è andato per il meglio, come speravamo. Siamo sembrati davvero pericolosi. Abbiamo trovato il modo di crollare nel secondo tempo. Un gol evitabile subito e poi il rigore, eravamo proprio in difficoltà. La partita si è completamente ribaltata".

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