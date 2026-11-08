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Instagram, Soulé dopo il Sassuolo: "Vittoria importantissima"

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di Fabio D'Ascanio
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Mati Soulé non smette di splendere. L'argentino sta vivendo un periodo di forma straordinario e ieri, nel match vinto contro il Sassuolo, è stato protagonista di un'altra grande prestazione. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il classe 2003 ha espresso la sua soddisfazione: "Vittoria importantissima. Daje Roma".
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