Instagram, Soulé dopo il Sassuolo: "Vittoria importantissima"

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M. Malvano
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Visita speciale a Trigoria per Mile Svilar. Il portiere della Roma ha condiviso su Instagram uno scatto insieme al figlio, che lo ha raggiunto sul campo durante la giornata di lavoro al centro sportiv...