Instagram, Soulé carico al ritiro dell'Argentina: "Non c'è niente di più bello che essere qui" (FOTO)

Soulé. L'attaccante della Roma, attualmente impegnato con la sua Argentina, ha condiviso dei nuovi scatti sul suo profilo Selección. Sorriso e tanta carica per Matias. L'attaccante della Roma, attualmente impegnato con, ha condiviso dei nuovi scatti sul suo profilo Instagram direttamente dal ritiro della

Accompagnato dalle emoji della bandiera albiceleste e di un cuore, il giovane talento giallorosso ha espresso tutto il suo entusiasmo per la sua presenza in nazionale: «Nada más lindo que estar acá» (Non c'è niente di più bello che essere qui).

Per Soulé e per la squadra guidata dal commissario tecnico Lionel Scaloni ci saranno due impegni in questa sosta: l'Uruguay il 14 novembre e la Costa Rica il 17 novembre.