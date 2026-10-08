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Instagram, Roma protagonista su EA SPORTS FC 27: ecco la nuova funzione Highlighter (FOTO)

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di Matteo Esposito
FC 27
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La Roma presenta sui propri canali social la funzione Highlighter di EA SPORTS FC 27, che consente di osservare più da vicino i calciatori all'interno del videogioco. Il club giallorosso ha pubblicato su Instagram, in collaborazione con EA SPORTS FC, una serie di immagini che mostra alcuni giocatori e giocatrici della Roma attraverso la nuova funzionalità.
"Ecco come i nostri ragazzi e le nostre ragazze si vedono più da vicino grazie alla funzione Highlighter di EA SPORTS FC 27", scrive la società nella didascalia, aggiungendo: "Godetevela mentre aspettiamo di tornare presto in campo in Serie A".

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