Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Instagram, Rensch suona la carica: “Torno tra poco”. Poi il siparietto con Malen golfista e Gollini incredulo

Social Network
di Francesca Altobelli
malen golf
Aggiungi come fonte preferita su Google
La sosta per le nazionali diventa l'occasione giusta per ricaricare le batterie, completare il recupero dal piccolo infortunio degli ultimi giorni e regalare un sorriso ai tifosi. Devyne Rensch ha infatti pubblicato su Instagram un carosello di foto accompagnato da un messaggio chiaro sulle sue condizioni fisiche: "Back in a bit" ("Torno tra poco"),segnale diretto verso un imminente rientro in gruppo.
Tra gli scatti pubblicati dal difensore olandese – impegnato nel percorso di recupero a Trigoria – spiccano diverse immagini che lo ritraggono in divisa della Roma, inclusa la nuova collezione. A catturare l'attenzione dei sostenitori romanisti, però, è stato soprattutto un dettaglio extra-calcistico: nel post spunta infatti una foto del compagno di squadra Donyell Malen immortalato durante una sessione di golf virtuale, presa di mira con evidente ironia dallo stesso Rensch.
Un siparietto che ha subito scatenato le reazioni dello spogliatoio: tra i primi a divertirsi c'è stato infatti Pierluigi Gollini,che non ha perso l'occasione per commentare il post taggando direttamente l'attaccante olandese nella sua inedita veste sul green.
RenschDonyell Malen

APPENA ARRIVATO

836affd83261-gettyimages-2301148276

PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi

Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....

roberto-daversa-nuovo-allenatore-del-sassuolo_m7vxeyllhi9x1oz412dxynh4s

Sassuolo, D'Aversa: "La partita con la Roma è stata preoccupante, bisogna lavorare per migliorare"

Dopo l'esonero di Alberto Aquilani, è stato pesentato ufficialmente come nuovo allenatore del Sassuolo al Mapei Football Center, Roberto D'Aversa che ha parlato delle sue sensazioni dopo aver osservat...

gHILARDI ITALIA

Italia, Ghilardi carica gli azzurri: "Francia piena di stelle, ma noi siamo tranquilli e sicuri delle nostre qualità"

A poche ore dalla sfida contro la Francia, il difensore della Roma e della Nazionale Daniele Ghilardi, che partirà dalla panchina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare il match. Alla...

Ghilardi

Italia-Francia: Ghilardi parte dalla panchina (FOTO)

Penultimo impegno del girone di Nations League per la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini che sfida a San Siro la Francia di Zidane. Il ct ha scelto di non convocare Niccolò Pisilli, il cent...

NOTIZIE POPOLARI
Dovbyk-Bologna-Lazio-per-calcio-1024x683

Calciomercato Roma, Dovbyk può lasciare il Bologna già a gennaio: previsti colloqui tra i due club. I giallorossi non prevedono il suo reintegro

Friedkin

Settlement agreement, a maggio il verdetto Uefa

Man Utd Roma settore ospiti

La Roma punita dall'Uefa: ammenda e possibile limitazione dei biglietti dopo Manchester

Kvernadze

Calciomercato Roma, estro e strappi: Gasp vuole Kvernadze

Lookman

Calciomercato Roma: fari su Lookman. Ma l'Atletico non dovrebbe cederlo a gennaio

ddr

De Rossi sull'esonero di Aquilani: "È un peccato, è uno degli allenatori più talentuosi della nuova generazione. Si toglierà tante soddisfazioni." (VIDEO)

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Loading