Italia, Ghilardi carica gli azzurri: "Francia piena di stelle, ma noi siamo tranquilli e sicuri delle nostre qualità"

Alla sua seconda chiamata consecutiva in azzurro, il centrale ha parlato con grande fiducia del gruppo e della delicata prova che attende la squadra:

"Una bellissima partita, affrontiamo una grande squadra in uno stadio bellissimo quindi daremo sicuramente il massimo".

Sulla crescita personale e sul gruppo guidato dal CT:

"Per me è la seconda volta, siamo tanti giovani e tutti molto forti, spero che tutti possano far vedere le proprie qualità".

Infine, un passaggio inevitabile sugli avversari e sulle contromisure da adottare:

"Loro sono tutti grandi giocatori, ma noi dobbiamo essere tranquilli e sicuri delle nostre qualità. Ovviamente servirà attenzione al loro reparto offensivo perché sono tutte stelle".