Instagram, Pellegrini: "Grato per aver contribuito a scrivere 350 volte la storia di questa maglia"

Lapareggia a Como per 0-0 dopo una partita equilibrata in cui la squadra giallorossa è rimasta in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo. Tra le poche occasioni avute dalla squadra giallorossa, spicca il palo colpito durante la prima frazione di gioco da Lorenzo, tornato in campo dopo mesi dall'ultima volta. Infatti, l'ultima presenza del numero 7 romanista risaliva alla gara contro il Pisa del 10 aprile 2026. Con questo match, il classe 1996 ha toccato le 350 presenze in maglia giallorossa. Il centrocampista ha celebrato così questo traguardo con un post sul proprio profilo Instagram: