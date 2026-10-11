Instagram, Pellegrini: "Grato per aver contribuito a scrivere 350 volte la storia di questa maglia"

La Roma pareggia contro il Como nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. tra i protagonisti della partita c'è sicuramente Pierluigi Gollini, autore di grandi parate nella sua prima partita...
Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida tra Sassuolo e Milan valida per la sesta giornata di Serie A. Partita equilibrata che vede la squadra rossonera andare in vantaggio con un gran tiro di Rabiot...
Francesco Totti vive il suo primo derby nella Maxima Roma. La leggenda giallorossa, che occupa il ruolo di Advisor della proprietà e delegato allo sviluppo della Fan base e delle operazioni di Corpora...
Un elogio alla solidità, all'attenzione tattica e alla capacità di dare equilibrio alla squadra. Aldair, storico ex difensore della Roma, ha dedicato un pensiero social a Marten De Roon sottolineando...
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