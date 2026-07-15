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Instagram, la gioia di Soulé dopo la rimonta dell'Argentina: "Grazie Dio per avermi fatto argentino" (FOTO)

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di Paolo Rosi
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 23:23
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Matias Soulé ha celebrato sui social la qualificazione dell'Argentina alla finale dei Mondiali 2026.
Nella seconda semifinale del torneo iridato, l'Albiceleste ha superato in rimonta l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta. Dopo il vantaggio inglese siglato da Anthony Gordon al 55', la formazione sudamericana ha ribaltato il punteggio nei minuti finali grazie ai due assist decisivi di Lionel Messi per le reti di Enzo Fernández all'85' e di Lautaro Martínez al 92'.
L'attaccante della Roma ha seguito la sfida da casa. Subito dopo il fischio finale del match, Soulé ha pubblicato nelle proprie storie di Instagram la foto dello schermo televisivo sintonizzato sulla partita, aggiungendo una dedica carica d'orgoglio: "Grazie Dio per avermi fatto argentino".

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