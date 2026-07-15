Calciomercato Roma, Koné è un obiettivo del Manchester United: contatti con l'entourage, nessuna offerta ai giallorossi

Il futuro di Manu Koné potrebbe essere in Premier League.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Manchester United ha avviato i contatti con l'entourage del centrocampista della Roma, individuandolo come uno dei profili prioritari per rinforzare la propria mediana.

L'interesse dei Red Devils si è intensificato dopo il passo indietro nell'operazione Éderson. Il nuovo CEO del club inglese, Omar Berrada, vanta ottimi rapporti con gli agenti di Koné e ha voluto sondare la disponibilità del francese classe 2001. Al momento non è stata recapitata alcuna offerta ufficiale alla Roma, ma lo United ha dimostrato in questa sessione estiva un modus operandi estremamente rapido e diretto nelle negoziazioni (come confermato dagli acquisti lampo di Andrey Santos e Youri Tielemans).

La dirigenza inglese cerca un centrocampista fisico, di corsa e di rottura: sfumata l'ipotesi Eduardo Camavinga, intenzionato a rimanere al Real Madrid, il nome di Koné è salito in cima alla lista dei desideri dello United. La Roma rimane in attesa di capire se i contatti preliminari si tradurranno in una proposta d'acquisto formale nelle prossime ore.