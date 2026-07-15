Calciomercato Roma, Koné è un obiettivo del Manchester United: contatti con l'entourage, nessuna offerta ai giallorossi

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Continua la preparazione della Roma di Gian Piero Gasperini per la prossima stagione. Terzo giorno di lavoro a Trigoria per i giallorossi. La Roma si è da poco riunita a Trigoria per iniziare la prepa...
Sono ore decisive per il mercato della Roma. Nelle prossime 48 ore è previsto un summit tra il vicepresidente Ryan Friedkin, il direttore sportivo Tony D’Amico e Gian Piero Gasperini, un incontro che...
La Roma prosegue il lavoro per blindare i suoi giocatori chiave. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il rinnovo di Zeki Çelik è ormai definito: il nuovo contratto è già stato firmato e l’annu...
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