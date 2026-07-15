News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Trigoria, terzo giorno di allenamento per la Roma (FOTO)

Trigoria
di MatteoM
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 21:19
IMG_1358
Aggiungi come fonte preferita su Google
Continua la preparazione della Roma di Gian Piero Gasperini per la prossima stagione. Terzo giorno di lavoro a Trigoria per i giallorossi.
La Roma si è da poco riunita a Trigoria per iniziare la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Terzo giorno di lavoro per i ragazzi di Gian Piero Gasperini che si sono ritrovati al Centro Sportivo Fulvio Bernardini tra sorrisi e prime sessioni atletiche. 

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

kone

Calciomercato Roma, Koné è un obiettivo del Manchester United: contatti con l'entourage, nessuna offerta ai giallorossi

lug 15, 22:32

Il futuro di Manu Koné potrebbe essere in Premier League. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Manchester United ha avviato i contatti con l'entourage del centrocampista della Roma, individ...

bologna roma gasperini

Vertice di mercato in casa Roma: Friedkin, D’Amico e Gasperini fanno il punto tra acquisti e cessioni

lug 15, 18:58

Sono ore decisive per il mercato della Roma. Nelle prossime 48 ore è previsto un summit tra il vicepresidente Ryan Friedkin, il direttore sportivo Tony D’Amico e Gian Piero Gasperini, un incontro che...

pellegrini celik

Çelik ha già firmato il rinnovo con la Roma. Si tratta anche con Pellegrini

lug 15, 18:38

La Roma prosegue il lavoro per blindare i suoi giocatori chiave. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il rinnovo di Zeki Çelik è ormai definito: il nuovo contratto è già stato firmato e l’annu...

NOTIZIE POPOLARI
images (30)

Calciomercato Roma: Moreira sempre più vicino. Ingaggio da 2 milioni di euro. Si tratta sulla futura rivendita

lug 15, 11:21
parma roma kone

Calciomercato Roma, Rio Ferdinand sicuro: "Koné andrà al Manchester United. Affare da 53 milioni di euro"

lug 15, 11:36
images (31)

Calciomercato Roma: Summerville è la prima scelta di Gasperini. I giallorossi fissano la deadline per cercare di affondare il colpo

lug 15, 13:35
nusa

Calciomercato Roma, c'è anche Nusa per l'attacco: D'Amico può avvicinarsi alle richieste del Lipsia

lug 15, 8:25
bologna roma gasperini

Vertice di mercato in casa Roma: Friedkin, D’Amico e Gasperini fanno il punto tra acquisti e cessioni

lug 15, 18:58
crysencio summerville

Calciomercato Roma, incontro positivo con gli agenti di Summerville: la situazione

lug 15, 00:01
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Loading