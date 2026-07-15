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Calciomercato Roma, Tzolis non è un obiettivo: l'esterno del Bruges verso l'Arsenal

Mercato
di Paolo Rosi
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 23:54
tzolis bruges
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La Roma non ha effettuato alcun passo concreto né ha avviato sondaggi per Christos Tzolis.
Il talento greco di proprietà del Bruges non figura nella lista degli obiettivi del club giallorosso, che ha già pianificato i propri obiettivi prioritari per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. L'esterno d'attacco, autore di ottime prestazioni nel campionato belga, non rientra nei piani tattici della Roma. Il suo futuro calcistico sembra invece indirizzato verso la Premier League: l'Arsenal ha infatti manifestato un forte interesse per il calciatore e potrebbe decidere di procedere con un'offerta ufficiale nei prossimi giorni per assicurarsi il cartellino della stella del Bruges.
(alfredopedulla.com)
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