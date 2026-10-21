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Instagram, Koulierakis: “Finalmente il risultato che meritavano le nostre prestazioni. Continuiamo così”

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di Matteo Esposito
Koulierakis
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Konstantinos Koulierakis celebra la vittoria della Roma in Champions League. Il difensore giallorosso ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della serata di ieri all’Olimpico: “Finalmente il risultato che le nostre prestazioni meritavano. E continuiamo così”.
K. Koulierakis

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