Instagram, Gollini festeggia la vittoria europea: "Clean sheet, gruppo compatto e fame per una serata europea perfetta" (FOTO)

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
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Una prova sontuosa quella di Wesley, ieri sera, contro lo Slovan Bratislava. E questo non fa altro che aumentare l'interesse attorno all'esterno brasiliano. Secondo le informazioni che arrivano dall'I...
Ci sono stati momenti di tensione, ieri, durante il match tra Roma e Bratislava. E la Questura di Roma ha diramato un comunicato stampa spiegando tutte le azioni che sono state messe in atto. Sotto la...
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