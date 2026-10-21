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Instagram, Gollini festeggia la vittoria europea: "Clean sheet, gruppo compatto e fame per una serata europea perfetta" (FOTO)

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di Paolo Rosi
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Pierluigi Gollini ha celebrato la vittoria e la prestazione europea della Roma attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il portiere giallorosso ha condiviso alcune immagini della serata di ieri, accompagnate da un messaggio: "Clean sheet + gruppo compatto + fame = perfect Champions League night!"

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