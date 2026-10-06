Instagram, Koulierakis: "Fiero dell'anima di questa squadra. Rimaniamo umili e continuiamo insieme"

Konstantinos Koulierakis è tornato ad essere titolare con la nazionale greca nella sfida pareggiata per 0-0 contro la Germania. Il difensore giallorosso è stato autore di un'ottima prova contro i tedeschi di Klopp. La Grecia continua ad ottenere grandi risultati e Koulierakis con un post su Instagram ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Fiero dell'anima che questa squadra porta fuori. Grazie a chi ci ha dato tanta forza dalle gradinate. Guardiamo in alto, rimaniamo umili e continuiamo insieme".