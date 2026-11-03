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Instagram, Ferdinand ricorda lo storico 7-1 alla Roma: "Che notte"(FOTO)

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di Francesca Altobelli
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A poche ore dalla sfida di Champions League di questa sera tra i giallorossi in casa dei Red Devils, Rio Ferdinand ha rispolverato sui social i ricordi della vittoria travolgente del Manchester United per 7-1 contro la Roma a Old Trafford, nel ritorno dei quarti di Champions League 2006/2007.
«Old Trafford vs Roma nel 2007. Che notte!! Ricordo ancora il boss che ci disse dopo la partita: "Godetevi questo momento... Siete fortunati a vivere una notte del genere nella vostra carriera"»
Dopo il 2-1 per i giallorossi all'Olimpico, il ritorno al "Teatro dei Sogni" si trasformò in un dominio assoluto dei Red Devils. A guidare la cavalcata fu un devastante Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che sbloccò il suo digiuno nella fase a eliminazione diretta della competizione. Insieme al portoghese andarono a segno anche Carrick con una doppietta, Smith, Rooney ed Evra, rendendo inutile la splendida rete della bandiera firmata da Daniele De Rossi per la squadra di Spalletti.
La Roma questa sera, nonostante le defezioni, proverà ad invertire il trend con Gian Piero Gasperini.

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