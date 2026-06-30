Instagram, El Aynaoui festeggia la qualificazione agli ottavi: "Tutti insieme"

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Non è ancora iniziato il Mondiale di Evan Ndicka. Il difensore giallorosso, infatti, non è ancora sceso in campo nella manifestazione iridata a causa dell'infortunio non ancora smaltito procurato nel...
Nella giornata di oggi si è registrato il forte interesse del Betis Siviglia per Salah-Eddine. Il laterale sinistro, che ha giocato in questa stagione in prestito al PSV, è in uscita dal club gialloro...
Il 30 giugno è arrivato e la Roma, nonostante un inserimento della Juventus per Svilar, ha blindato i suoi big. Nell'etere romano non mancano le riflessioni in merito. "I Friedkin non cedono i big" ha...
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