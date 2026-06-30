Instagram, El Aynaoui festeggia la qualificazione agli ottavi: "Tutti insieme"

Nel derby giallorosso al Mondiale che ha visto sfidarsi l'Olanda di Malen e il Marocco di El Aynaoui, a prevalere ai calci di rigore è stata la formazione africana.

L'attaccante è rimasto in panchina per tutta la contesa, mentre il numero 8 è stato protagonista di un'altra prestazione importante, nonostante il penalty sbagliato. Il Marocco, quindi, ha staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione iridata, in cui affronterà il Canada. El Aynaoui con un post su Instagram ha espresso la sua soddisfazione: "Agli ottavi di finale! Tutti insieme!"