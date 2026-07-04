Settore giovanile, accelerata per Margiotta: nelle prossime ore la fumata bianca

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Oggi alle 19 il Marocco sfida il Canada nel primo ottavo di finale in programma della competizione iridata. Ancora una volta scenderà in campo dal primo minuto il giallorosso Neil El Aynaoui, perno in...
La Roma Femminile riparte da Gianpiero Piovani. Dopo l'annuncio dell'addio con Luca Rossettini, protagonista di una stagione strepitosa con la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia, il club gia...
Juan Jesus ha detto addio al Napoli dopo ben cinque stagioni, in cui è riuscito a vincere lo Scudetto nel 2023. Il contratto del difensore con il club partenopeo è scaduto e per questo ha voluto pubbl...
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