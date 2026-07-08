Primavera, per il dopo Guidi si valuta una promozione interna: c'è l'idea Mattia Scala

La Roma Primavera è pronta a cambiare guida tecnica. L'addio con il tecnico Federico Guidi è sempre più vicino, con le parti che stanno trattando la buonuscita. Il club giallorosso, come riportato dal giornalista Filippo Biafora all'emittente radiofonica, starebbe pensando a una promozione interna per Mattia Scala.

Il tecnico, figlio di Vito Scala, in questa stagione ha guidato la formazione Under 18 giallorossa e potrebbe compiere un importante salto in avanti allenando la Primavera.

(Manà Manà Sport)

Ulteriori conferme arrivano dal giornalista di Gazzetta Regionale Lorenzo Canicchio, che ribadisce che Mattia Scala è il principale candidato per la panchina della Primavera giallorossa. In caso di fumata bianca, l'allenatore proseguirebbe un lungo percorso di crescita interna iniziato nel 2021 sulla panchina dell'Under 14 e passato successivamente per la conduzione tecnica di Under 15, Under 16 e Under 18 della Roma.