Primavera, Scala: "C'erano delle assenze e non era semplice. Lavoriamo affinché ci siano altri Di Nunzio"

Mister, il divario si è allargato nel finale di una partita che ha visto la Roma andare sempre in crescendo.

"Assolutamente sì, il risultato magari è un po' bugiardo, perché ci siamo trovati di fronte un avversario con delle qualità ben precise e che a tratti ci ha anche messo in difficoltà. I ragazzi sono stati molto bravi perché c'erano delle assenze e non era semplice. Siamo stati sempre in campo nel modo giusto".

Tra infortuni e giocatori convocati in prima squadra c'erano 10 assenti, ma la squadra ha saputo adattarsi bene.

"Sono molto contento. Molti hanno dovuto adattarsi a movimenti e posizioni cui non sono abituati e lo hanno fatto bene, sapendo anche di poter contare sulla disponibilità reciproca ad aiutarsi, che in questo gruppo non manca e che ci sta facendo crescere. Non vogliamo mai dare alibi alla squadra, in ogni situazione bisogna dare il meglio".

Quanto cambierà in vista del campionato?

"Presto per dirlo. Adesso ci godiamo questa seconda vittoria europea, che è importante perché in Europa non esistono partite facili. Poi andiamo a tifare per la prima squadra. Da domani vedremo lo stato generale e dei singoli e capiremo come muoverci".

Un passo indietro, a proposito di prima squadra. Che emozione è stata veder esordire Di Nunzio?

"Bellissima. Questa è la prima volta che un mio giocatore esordisce in Serie A. Lo conosco da tempo e l'ho allenato che era molto piccolo. È un ragazzo con qualità importanti, ci ho parlato molto prima dell'inizio della stagione perché credo tantissimo in lui. Sono molto contento e lavoriamo affinché ci saranno altri Di Nunzio da veder esordire in prima squadra".

(asroma.com)