Samuel, "The Wall" ha lasciato il suo incarico al fianco di Scaloni dentro lo staff tecnico dell' Otto anni dopo Walter, "" ha lasciato il suo incarico al fianco di Scaloni dentro lo staff tecnico dell' Argentina

L'ex difensore della Roma ha deciso di intraprendere un nuovo percorso da capo allenatore, anche se non si conosce la destinazione. In una delle ultime conferenze stampa, Scaloni, si era espresso in questo modo: "Walter, come ci aveva già anticipato, inizierà il suo percorso da solo. Gli sarò eternamente grato, è un amico e gli auguro il meglio. È stato una parte importantissima di questo staff ed è giusto che cominci il proprio cammino". Dopo l'amichevole di stanotte tutta la federazione ha salutato il giocatore e ha pubblicato un video sui propri canali social.