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Primavera: D'Amico e Galantic presenti al Tre Fontane per la gara di Youth League contro lo Slovan

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di FedericoL
Galantic D'Amico
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Terza giornata di Uefa Youth League, con la Roma Primavera di mister Scala impegnata contro lo Slovan Bratislava al Tre Fontane. Ad assistere al match anche Tony D’Amico e John Galantic, oltre a Massimo Margiotta, responsabile del settore giovanile giallorosso.
Presente anche Federico Balzaretti, vice direttore sportivo del Marsiglia.
Youth LeagueD'AMICOGalantic

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