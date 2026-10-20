Primavera: D'Amico e Galantic presenti al Tre Fontane per la gara di Youth League contro lo Slovan

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
A poche ore dal fischio d'inizio della terza giornata di Champions League, Gasperini ha diramato i convocati per il match contro lo Slovan Bratislava. C'è anche Cristante. (AsRoma.com) VAI AL COMUNICA...
Vittoria netta della Roma nella terza giornata di Youth League, con la squadra di Scala che batte 5-0 lo Slovan Bratislava al Tre Fonte: di Paratici (tripletta), Camara e Arena le reti. Un successo ch...
Si è fermato Alaba, il difensore ex Real Madrid adesso all'Udinese. I bianconeri, con una nota apparsa sul proprio sito, hanno comunicato quanto segue. "Udinese Calcio comunica che David Alaba ha ri...
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