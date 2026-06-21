Ritiro estivo, fissate tre amichevoli nel Regno Unito: Cardiff, Newport County e Brighton le avversarie

Prende sempre più forma il ritiro estivo della Roma. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini, dopo una prima fase di lavoro a Trigoria che inizierà il 13 luglio, partirà per il Galles il 31 luglio. Al Fulvio Bernardini ci saranno i primi test amichevoli: contro il Trastevere e probabilmente un altro con la Primavera o con la Boreale. Poi, il 26 luglio, la sfida in famiglia contro il Cannes.
Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, i giallorossi una volta arrivati nel Regno Unito alzeranno il livello delle amichevoli: il 1 agosto la sfida contro il Cardiff, poi il 4 agosto ci sarà il test con il Newport County, poi l'8 agosto il match contro il Brighton. Per un totale di 3 test in una settimana. Come ufficializzato ormai da settimane, il 15 agosto l'ultimo appuntamento in casa del Borussia Dortmund.
(Il Messaggero)