PES: "Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la cessione di Soulè" - TREVISANI: "Venderei più l'argentino che Ndicka"

Si parla di cessioni nell'etere romano, è uno di principali candidati a partire ora è Matias Soulè. Così Lorenzo Pes sull'argentino: "C'è la possibilità che nei prossimi giorni potrebbe arrivare la cessione di Soulè. L'argentino ha mercato e la Roma pensa di venderlo per 35-40 milioni". Questo invece il pensiero di Riccardo Trevisani: "Tra Ndicka e Soulé, Gasperini, se potesse scegliere cederebbe Soulé. Chi venderei? Anche io Soulé. Proprio perché devo migliorare davanti, cedo giocatori nel reparto offensivo e non in difesa"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Koné? Mi risultano dei sondaggi da parte dell'Arsenal. Credo che sia una piazza che possa piacere anche al calciatore. Le manifestazioni di interesse per i calciatori della Roma sono arrivate ma finché non arriva un'offerta scritta non si possono fare tanti calcoli (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport 90.9)

Tra Ndicka e Soulé, Gasperini, se potesse scegliere cederebbe Soulé. Chi venderei? Anche io Soulé. Proprio perché devo migliorare davanti, cedo giocatori nel reparto offensivo e non in difesa (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport 90.9)

Greenwood è un gran giocatore, ma costa tanto e la Roma prima deve incassare. Siamo all’11 giugno, tutta questa fretta per il direttore sportivo mi sembra esagerata. E allora il Milan che dovrebbe dire? Gasperini è il plenipotenziario. Ma secondo voi D’Amico non sta lavorando per la Roma? Fa niente se non c’è l’ufficialità. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)

Brandt e Alajbegovic si sono proposti ma per motivi diversi sono profili che non convincono Gasperini come prime scelte. L'agente di Soulé oggi è a Trigoria, ma con chi parla? L'argentino è il principale candidato a lasciare la Roma (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

C'è la possibilità che nei prossimi giorni potrebbe arrivare la cessione di Soulè. L'argentino ha mercato e la Roma pensa di venderlo per 35-40 milioni (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)